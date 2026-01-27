Ghisalba avviata la procedura per individuare l’azienda che si occuperà dello smantellamento della piscina

Il Comune di Ghisalba ha avviato la procedura per individuare l’azienda incaricata dello smantellamento e della bonifica dell’area della piscina di via Aldo Moro, danneggiata da un incendio cinque mesi fa. La scelta della ditta è parte di un procedimento volto a ripristinare la zona e garantire la sicurezza pubblica.

Ghisalba. A cinque mesi dall'incendio che ha distrutto l'impianto natatorio di via Aldo Moro, il Comune ha avviato la ricerca della ditta che dovrà occuparsi, oltre che dello smantellamento della struttura, anche della bonifica dell'area. L'intervento riguarda, in sostanza, la rimozione della parte metallica dell'impianto e dei materiali danneggiati dal rogo: passaggio necessario prima di verificare le condizioni della struttura. L'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Battista Galli spiega che "sono già pervenute alcune offerte che saranno valutate dal tecnico. Dopodiché si procederà con l'affidamento dell'incarico".

