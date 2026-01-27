La partecipazione di Ghali alle Olimpiadi di San Siro ha suscitato discussioni, attirando l’attenzione dei giovani. La sua presenza ha diviso l’opinione pubblica, evidenziando il ruolo degli artisti nello scenario sportivo e culturale. In questo contesto, si affrontano temi di libertà, censura e influenza, elementi chiave per comprendere il rapporto tra musica, politica e società in momenti di grande visibilità.

La presenza del rapper e cantautore Ghali sul palco di San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi attira i più giovani e spacca (nuovamente) la politica. Al centro la questione palestinese, come a San Siro 2024, quando Ghali denunciò "il genocidio a Gaza" dal palco dell’Ariston. "Le caratteristiche della cerimonia sono centrate sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione – la premessa del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi –. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull’indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ghali ospite sul palco: "Ma non parla di politica". E c’è chi urla alla censura

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.

Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ghali ospite sul palco: Ma non parla di politica. E c’è chi urla alla censura; Ghali sarà uno degli ospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, polemica per Ghali alla cerimonia di apertura. Lega all'attacco; Ghali tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina 2026.

