GF ex concorrenti amici di Signorini si incontrano per guardare ' Falsissimo' di Corona Spunta il video

Questo articolo analizza il recente incontro tra ex concorrenti del Grande Fratello, amici di Signorini, che hanno seguito la trasmissione 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Un momento di confronto tra personaggi pubblici, che evidenzia l’interesse verso format web e temi di attualità nel mondo dello spettacolo. La notizia offre uno spunto per riflettere sulle relazioni tra i protagonisti della televisione e le dinamiche del pubblico online.

Chissà cosa ne pensa Alfonso Signorini nel sapere che alcuni suoi amici, ex concorrenti del Grande Fratello, ieri sera hanno seguito con estremo interesse ‘Falsissimo’, il format web di Fabrizio Corona che ieri - dopo l'intervento del giudice - è tornato in onda sì, ma con una modalità differente (e conta già 1.6 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore). 26 gennaio 2026 e un nutrito gruppo di ex gieffini si ritrova a casa di Matilde Brandi per una festa di compleanno. “Io li invito i miei amici però capito? Poi si buttano tutti sul divano”, esordisce Matilde Brandi, showgirl classe 1969 (Buona Domenica, Domenica In, GFVip20, l'Isola dei Famosi tra i suoi programmi più noti).🔗 Leggi su Today.it

Dopo il video diffuso da Fabrizio Corona, si riaccende il dibattito sul Grande Fratello Vip.

