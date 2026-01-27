Germania pericolo antifascista | il governo mette una taglia da un milione sul Gruppo Vulcano

La Germania ha annunciato misure di sicurezza rafforzate contro atti di sabotaggio energetico, inserendo una taglia di un milione di euro sul Gruppo Vulcano. La decisione riflette l’attenzione del governo verso le minacce alla stabilità energetica e alla sicurezza pubblica, evidenziando l’importanza di contrastare azioni violente e antifasciste nella periferia di Berlino.

La Germania ha deciso di prendere sul serio i sabotaggi energetici operati dagli antifascisti nella periferia di Berlino. Il 3 gennaio, gli antagonisti avevano lasciato 45mila famiglie senza corrente dopo aver provocato un guasto alla centrale tedesca Lichterfelde. Ora il governo federale ha annunciato una ricompensa da un milione di euro per chi riuscirà a fornire formazioni utili sul "Gruppo Vulcano", la stessa organizzazione che aveva rivendicato l'attacco alle fonti elettriche della capitale come "protesta climatica". «Stiamo intensificando la lotta contro l'estremismo di sinistra e il terrorismo di sinistra», ha affermato il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt.

