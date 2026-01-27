Geolier e il simpatico episodio sul papà | Ecco cosa ha fatto quando ha visto 50Cent - VIDEO
In un’intervista recente, il rapper Geolier ha condiviso un episodio divertente legato a suo padre e 50Cent. La narrazione, emersa sui social, sta attirando l’attenzione degli appassionati di musica e cultura pop. Questa storia, inserita nel contesto dell’uscita del suo nuovo album, offre uno sguardo più umano e spontaneo sull’artista, contribuendo a rafforzare il suo rapporto con il pubblico.
Sui social sta diventando virale uno stralcio dell'intervista rilasciata da Geolier a Rtl 102.5, in occasione dell'uscita del suo ultimo album. Tra le nuove tracce c'è anche quella con il featuring di 50Cent.Geolier, proprio in merito a questa collaborazione, ha raccontato di aver raggiunto Miami.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti discussi: Geolier: Senza musica oggi sarei in fabbrica. 50 Cent? Non volevo i soldi, volevo solo poterlo conoscere; Toni Servillo rappa Le bimbe piangono di Guè in La Grazia.
Geolier parla napoletano durante un'intervista e viene corretto: la reazione del cantante. Il videoSui social, in particolare su X, in molti stanno commentando con stupore l’intervista di Geolier a Radio 105. Il cantautore è stato ospite della trasmissione 105 Friends, condotta da Tony e Ross, ma a ... today.it
Geolier: Senza musica oggi sarei in fabbrica. 50 Cent? Non volevo i soldi, volevo solo poterlo conoscereMetà dell’Italia non capisce quello che dico, canta in una canzone del suo nuovo album Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, rapper di 25 anni che da Secondigliano ha conquistato il Paese intero ... deejay.it
