Geolier e il simpatico episodio sul papà | Ecco cosa ha fatto quando ha visto 50Cent - VIDEO

In un’intervista recente, il rapper Geolier ha condiviso un episodio divertente legato a suo padre e 50Cent. La narrazione, emersa sui social, sta attirando l’attenzione degli appassionati di musica e cultura pop. Questa storia, inserita nel contesto dell’uscita del suo nuovo album, offre uno sguardo più umano e spontaneo sull’artista, contribuendo a rafforzare il suo rapporto con il pubblico.

