Gaznevada doppio appuntamento a Bologna tra cinema e musica
La band Gaznevada torna a Bologna con due appuntamenti, offrendo un'occasione per apprezzare la scena alternativa italiana. Gli eventi promettono un’esperienza musicale e culturale, confermando il ruolo di questa formazione nel panorama musicale nazionale. Un’opportunità da non perdere per gli appassionati di musica e cultura indipendente.
Gaznevada, una delle formazioni più significative della scena alternativa italiana, torna a Bologna con due appuntamenti imperdibili. Il primo è in programma giovedì 5 febbraio al The Rocker Inn, con la proiezione del docufilm Going Underground, che racconta la storia della band e della scena.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
