Gavirate diventa il punto di riferimento per il Team Australia in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. La città ospita la base olimpica degli atleti australiani, che si alleneranno presso l’Australian Institute of Sport sul Lago di Varese. Un’opportunità importante per la comunità locale e un riconoscimento per l’impegno della città.

È Gavirate la base olimpica del Team Australia. Tutti i 53 atleti della nazionale gialloverde impegnati ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 faranno infatti tappa nel centro europeo di allenamenti dell’ Australian Institute of Sport situato in riva al Lago di Varese. Che già in passato aveva fatto da porta per le Olimpiadi - come avvenuto due anni fa per Parigi - ma che questa volta è il punto di passaggio obbligato per tutte le dieci discipline che l‘Australia è riuscita a qualificare per la kermesse a cinque cerchi. Qui gli atleti possono ritirare le divise e i pass olimpici e svolgere sessioni di allenamento in vista del trasferimento nelle località che ospiteranno le gare, dalla Valtellina a Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gavirate diventa casa Australia. Il sindaco: grazie a voi siamo olimpici

Approfondimenti su Gavirate Italy

Buon anno dal Fatto! Siamo un giornale indipendente, sostenuto dalla fiducia dei nostri lettori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gavirate Italy

Argomenti discussi: Gavirate culla della spedizione olimpica dell'Australia: Questo centro per noi è un privilegio; Fiona de Jong: Per gli atleti australiani Gavirate è casa lontano da casa; Tre licei, più percorsi tecnici e un indirizzo professionale: lo Stein di Gavirate raccontato dagli studenti; FOTO e VIDEO - Sono in partenza da Gavirate i sogni olimpici australiani.

Gavirate culla della spedizione olimpica dell’Australia: «Questo centro per noi è un privilegio»Con una cerimonia interna all'hub sulle rive del lago le nazionali australiane in gara a Milano Cortina hanno dato il via alla spedizione. Presenti l'ambasciatore Cowley e la capo delegazione Camplin ... varesenews.it

Malpensa24. AlexGuz · Up Fun. Olimpiadi di Milano-Cortina, il Team Australia fa base a #Gavirate. «Siamo città olimpica». Leggi su www.malpensa24.it - facebook.com facebook