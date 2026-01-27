Gasperini festeggia 68 anni | cena romana per il tecnico

Gian Piero Gasperini ha spento 68 candeline in una tradizionale trattoria romana, celebrando il suo compleanno in modo sobrio e autentico. L’allenatore ha trascorso questa giornata lontano dai riflettori, in un ambiente semplice e caratteristico della Capitale. Un momento di convivialità che sottolinea il suo legame con la tradizione e la cultura romana.

Compleanno in versione romana per Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha festeggiato 68 anni celebrando il suo primo compleanno da allenatore della Roma lontano dai riflettori, scegliendo una storica trattoria della Capitale. La serata si è svolta a La Villetta dal 1940, meta simbolo della cucina romana, con una cena riservata. Tra i presenti anche lo storico vice Tullio Gritti, al fianco di Gasperini da anni. Un momento di pausa e convivialità nel pieno della stagione, prima di tornare a concentrarsi sui prossimi impegni sul campo.

