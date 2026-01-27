Garlasco legali di Sempio chiedono incidente probatorio sui pc di Poggi e Stasi | ipotesi di un filmato intimo dei due giovani

La richiesta di incidente probatorio sui computer di Poggi e Stasi da parte dei legali di Sempio mira a chiarire la presenza di un presunto filmato intimo. La difesa dell’indagato sottolinea l’irrilevanza della cartella analizzata, mantenendo fiducia nelle indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, dove ogni dettaglio può contribuire a chiarire la verità sull’omicidio di Chiara Poggi.

La difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi ha replicato alla consulenza depositata dalla parte civile sostenendo che la cartella oggetto di analisi è “irrilevante” e dichiarando fiducia negli sviluppi delle indagini La difesa di Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

