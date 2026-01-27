garlasco la guerra dei computer per determinare il movente

In occasione della riapertura delle indagini sul caso di Garlasco, l’attenzione si concentra sulla rilevanza delle prove digitali. La disputa si focalizza ora sui computer, che potrebbero offrire elementi chiave per chiarire il movente e approfondire le responsabilità. Questo passaggio rappresenta un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario, dove le tecnologie digitali assumono un ruolo fondamentale nella ricerca della verità.

A poco meno di un anno dalla riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, arriva una nuova mossa difensiva che sposta il campo di battaglia sui computer. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno notificato alle parti un’istanza che a breve presenteranno alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli (nomen omen): chiedono un incidente probatorio per effettuare verifiche sui pc di Chiara e di Alberto. Una richiesta che arriva dopo che i legali della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno dato conto di una loro consulenza informatica sul computer di Stasi. Secondo gli esperti Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti, la sera prima di essere uccisa Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella dove l’ex fidanzato aveva «catalogato, per genere, i numerosi file pornografici». 🔗 Leggi su Panorama.it

