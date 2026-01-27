Garlasco conversazione sospetta tra la madre di Chiara e Stefania Cappa proprio il giorno dell’arresto di Stasi

In un’epoca di indagini e processi, emergono conversazioni che portano alla luce aspetti importanti della vicenda di Chiara Poggi. Una telefonata tra la madre di Chiara e Stefania Cappa, avvenuta il giorno dell’arresto di Stasi, rivela emozioni e sentimenti legati a un episodio che ha coinvolto tutta la comunità. Questo contesto offre uno sguardo sulle dinamiche personali e sulle implicazioni di un caso che ha attirato l’attenzione pubblica.

«Sono contenta di quello che ho fatto e non sono pentita». Le parole di Rita Preda, madre di Chiara Poggi, pronunciate il 24 settembre 2007 in una telefonata con la nipote Stefania Cappa, hanno letteralmente invaso il web dopo essere state diffuse in anteprima da Francesca Bugamelli sul canale YouTube «Bugalalla Crime». Un'intercettazione che gli inquirenti all'epoca definirono «irrilevante ai fini delle indagini», ma che oggi riapre interrogativi su cosa sapesse davvero la madre della vittima. La conversazione avviene nel pomeriggio dello stesso giorno in cui Alberto Stasi viene dichiarato in stato di fermo dopo il presunto ritrovamento di sangue sui pedali della sua bicicletta.

