Gaep Monica Rebessi riconfermata presidente

L’Assemblea dei soci del Gaep si è svolta il 24 gennaio, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e pianificazione per il futuro dell’associazione, con particolare attenzione alle attività alpinistiche e escursionistiche. La riconferma di Monica Rebessi alla presidenza sottolinea la continuità e l’impegno del gruppo nel promuovere la cultura della montagna e del territorio.

Si è tenuta sabato 24 gennaio la 80ª Assemblea dei soci del Gaep – Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini Aps, un appuntamento molto partecipato che ha rappresentato un importante momento di confronto, condivisione e programmazione per il futuro dell'associazione.

