Gabriele Chilà torna a volare | rinascita e sogni olimpici a Sprint Zone

Gabriele Chilà torna a competere, portando con sé un esempio di resilienza e rinascita sportiva. L’intervista di Sprint Zone approfondisce il suo percorso, i sacrifici e i sogni olimpici, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide e le motivazioni di un atleta che si reinventa. Un racconto di determinazione e passione, utile a chi si avvicina al mondo dello sport e alle sue sfide.

Per l'appuntamento del martedì di Sprint Zone l'ospite è Gabriele Chilà, protagonista di una storia di resilienza, sacrificio e rinascita sportiva. Il saltatore in lungo calabrese, 28 anni, tesserato per le Fiamme Gialle e stabilmente a Castelporziano (Roma) dal 2017, è tornato finalmente in gara con un incoraggiante 7.79 metri, a distanza di quasi un anno e mezzo dall'ultima competizione ufficiale. Un ritorno atteso, dopo un grave problema al piede, l'intervento chirurgico e una lunga riabilitazione che lo hanno costretto lontano dalle pedane. Seguito dal 2021 dall'ex triplista Fabrizio Donato, Chilà riparte con nuove certezze tecniche e fisiche, con l'obiettivo dichiarato di riavvicinare il personale di 8.

