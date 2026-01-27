La Nazionale di San Marino ha conquistato la medaglia di bronzo alla Futsal Week January Cup in Croazia, sconfiggendo la Turchia nella finale per il terzo posto. Con questa prestazione, i biancazzurri si sono confermati tra le migliori squadre partecipanti, chiudendo il torneo con un risultato positivo e un’esperienza significativa.

La Nazionale di futsal di San Marino è rientrata da Albona con la medaglia di bronzo al collo. I biancazzurri di Osimani hanno infatti trionfato nella sfida tra semifinaliste perdenti con la Turchia, occupando il gradino più basso del podio nella Futsal Week January Cup alle spalle di Marocco e Romania. Solo i vincitori della manifestazione hanno piegato San Marino, in questo lungo fine settimana di soddisfazioni per il movimento sammarinese. La sfida con la Turchia è equilibrata, così che l’appendice ai calci di rigore – senza passare dai tempi supplementari, come da regolamento del torneo – è tutt’altro che sorprendente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal Week January Cup. Medaglia di bronzo in Croazia per la Nazionale di San Marino

