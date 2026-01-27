Futsal Week January Cup Medaglia di bronzo in Croazia per la Nazionale di San Marino
La Nazionale di San Marino ha conquistato la medaglia di bronzo alla Futsal Week January Cup in Croazia, sconfiggendo la Turchia nella finale per il terzo posto. Con questa prestazione, i biancazzurri si sono confermati tra le migliori squadre partecipanti, chiudendo il torneo con un risultato positivo e un’esperienza significativa.
La Nazionale di futsal di San Marino è rientrata da Albona con la medaglia di bronzo al collo. I biancazzurri di Osimani hanno infatti trionfato nella sfida tra semifinaliste perdenti con la Turchia, occupando il gradino più basso del podio nella Futsal Week January Cup alle spalle di Marocco e Romania. Solo i vincitori della manifestazione hanno piegato San Marino, in questo lungo fine settimana di soddisfazioni per il movimento sammarinese. La sfida con la Turchia è equilibrata, così che l’appendice ai calci di rigore – senza passare dai tempi supplementari, come da regolamento del torneo – è tutt’altro che sorprendente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
