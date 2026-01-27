Furto durante la messa | portati via 5mila euro di offerte e gli effetti personali del parroco

Durante la messa a San Leonardo, alcuni ladri sono entrati nella casa parrocchiale e hanno portato via circa 5mila euro in offerte e effetti personali del parroco, approfittando dell’assenza delle persone. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i fedeli e le autorità, che stanno indagando per identificare i responsabili e garantire maggiore sicurezza.

Hanno scelto il momento in cui la chiesa era più frequentata per agire senza essere notati. Sabato 17 gennaio 2026, mentre nella parrocchia di San Leonardo a Capiago Intimiano era in corso la messa prefestiva, ignoti si sono introdotti nella casa parrocchiale approfittando dell'assenza di persone. Durante una messa a Capiago Intimiano, i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nell'abitazione del parroco, rubando denaro e oggetti di valore. Durante la celebrazione della messa, ladri sono entrati nell'abitazione del parroco di Capiago Intimiano, riuscendo a fuggire con offerte, oro e gioielli. Il sacerdote si trovava ovviamente impegnato nella celebrazione della messa e la canonica, rimasta vuota per circa un'ora, è diventata un obiettivo facile. L'azione dei ladri sarebbe avvenuta nella casa parrocchiale. Trafugate donazioni dei fedeli per 5mila euro, ma anche oggetti personali del parroco. Don Flavio: «I ladri hanno forzato la portafinestra. Hanno atteso che andassi a San Leonardo»

