Furti nelle scuole a Firenze e Pistoia | denunciato 65enne di Campi Bisenzio Recuperati tablet e computer per 500mila euro

In queste province italiane, un uomo di 65 anni è stato denunciato per aver rubato dispositivi informatici nelle scuole, con un valore stimato di 500mila euro. La vicenda evidenzia l’importanza di misure di sicurezza efficaci per proteggere il patrimonio scolastico e garantire un ambiente di apprendimento sicuro.

PISTOIA – E’ stato denunciato, un uomo di 65 anni, dimorante a Campi Bisenzio (Firenze), accusato di una serie di furti di materiale informatico ai danni di scuole delle province di Pistoia e Firenze. Nell’operazione sono stati recuperati oltre 250 computer, circa 200 tablet e altri dispositivi elettronici, per un valore stimato di 500.000 euro. Le indagini sono scattate dopo il furto del 13 dicembre scorso alla scuola primaria ‘Donati’ di Monsummano Terme, dove ignoti avevano forzato una porta secondaria portando via numerose apparecchiature per la didattica. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Pistoia, hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati, ricostruendo i movimenti del presunto autore e identificando l’auto utilizzata per il colpo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

