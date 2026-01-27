Furti nei negozi di Vignola individuati due giovani irregolari Uno scortato al Cpr

Negli ultimi mesi, i negozi di Vignola sono stati vittime di ripetuti furti. Due giovani irregolari sono stati individuati e uno di loro è stato accompagnato al Cpr. La situazione ha generato preoccupazione tra i commercianti e le autorità locali, che continuano a monitorare la questione per garantire la sicurezza del centro.

I Carabinieri hanno recuperato computer, macchine fotografiche e contanti rubati nelle scorse settimane. I responsabili sono due ventenni: per uno di loro è scattato il trasferimento immediato al Cpr di Caltanissetta Negli ultimi tempi i commercianti del centro di Vignola erano stati presi di mira nelle ultime settimane da una serie di furti che avevano creato non poca apprensione. I Carabinieri della locale Tenenza hanno chiuso il cerchio sulle indagini, individuando i presunti responsabili dei raid avvenuti in particolare ai danni di un bar e di una libreria della zona. Si tratta di due giovani cittadini tunisini, di 20 e 21 anni, entrambi risultati irregolari sul territorio nazionale.

