Funziona male la cartella clinica elettronica

La gestione elettronica delle cartelle cliniche nelle Marche sta incontrando significative difficoltà, compromettendo l’efficienza delle strutture sanitarie. È importante monitorare gli sviluppi e valutare soluzioni per migliorare il funzionamento di questi sistemi, fondamentali per l’archiviazione e la condivisione delle informazioni mediche. La situazione richiede attenzione per garantire servizi sanitari più efficaci e affidabili.

Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti. A denunciarlo è il sindacato dei medici Cimo, che segnala criticità operative tali da compromettere, da diverse settimane, l'attività assistenziale negli ospedali della regione. Tra i principali problemi riscontrati figurano l'instabilita' delle piattaforme, le difficolta' di accesso alle cartelle cliniche, l'impossibilita' di visualizzare correttamente le terapie e di consultare la documentazione sanitaria pregressa. Disagi che, secondo numerose segnalazioni provenienti da medici marchigiani, rendono spesso non immediatamente disponibili informazioni cliniche essenziali per una corretta presa in carico dei pazienti.

