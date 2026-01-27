Funziona male la cartella clinica elettronica

Da ilrestodelcarlino.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione elettronica delle cartelle cliniche nelle Marche sta incontrando significative difficoltà, compromettendo l’efficienza delle strutture sanitarie. È importante monitorare gli sviluppi e valutare soluzioni per migliorare il funzionamento di questi sistemi, fondamentali per l’archiviazione e la condivisione delle informazioni mediche. La situazione richiede attenzione per garantire servizi sanitari più efficaci e affidabili.

Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti. A denunciarlo è il sindacato dei medici Cimo, che segnala criticità operative tali da compromettere, da diverse settimane, l’attività assistenziale negli ospedali della regione. Tra i principali problemi riscontrati figurano l’instabilita’ delle piattaforme, le difficolta’ di accesso alle cartelle cliniche, l’impossibilita’ di visualizzare correttamente le terapie e di consultare la documentazione sanitaria pregressa. Disagi che, secondo numerose segnalazioni provenienti da medici marchigiani, rendono spesso non immediatamente disponibili informazioni cliniche essenziali per una corretta presa in carico dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

funziona male la cartella clinica elettronica

© Ilrestodelcarlino.it - "Funziona male la cartella clinica elettronica"

Approfondimenti su Cartella Clinica

Cartella clinica elettronica: promossi Di Venere, San Paolo e Perinei: "Certificazione internazionale"

Malfunzionamenti nella nuova cartella clinica elettronica, la denuncia del Cimo: «Ospedali in tilt, servono interventi immediati»

Il sistema informatico clinico-gestionale delle strutture sanitarie marchigiane sta evidenziando significativi malfunzionamenti, causando disagi e rallentamenti nelle operazioni ospedaliere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mi Mejor Amigo No Murió… Lo Encerraron

Video Mi Mejor Amigo No Murió… Lo Encerraron

Ultime notizie su Cartella Clinica

Argomenti discussi: Funziona male la cartella clinica elettronica; La cartella clinica elettronica non funziona; Rottamazione quinquies, quali cartelle sono ammesse (e quali restano fuori).

funziona male la cartellaFunziona male la cartella clinica elettronicaIl nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti. A denunciarlo è il sindacato ... ilrestodelcarlino.it

funziona male la cartellaLa cartella clinica elettronica non funzionaLa nuova cartella clinica elettronica, introdotta in alcuni ospedali delle Marche, tra cui quello di Camerino (ma non ancora ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.