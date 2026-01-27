Fucilati al campo volo di Arcore Martiri Vimercatesi due cerimonie

La commemorazione dei Martiri Vimercatesi include due cerimonie: una nella loro città e un omaggio ad Arcore, dove furono fucilati dai nazifascisti come rappresaglia. Un momento di riflessione e memoria condivisa per onorare il loro sacrificio.

Doppia cerimonia per i Martiri Vimercatesi, omaggio nella loro città, e anche ad Arcore, dove furono fucilati per rappresaglia dai nazifascisti. La loro voce si alza potente dalla storia: "Un esempio di amore per la libertà, parlano ai loro coetanei di oggi". Così le amministrazioni e Anpi si preparano alla commemorazione di Iginio Rota, Renato Pellegatta, Emilio Cereda, Aldo Motta, Pierino Colombo e Luigi Ronchi. Domenica, la cerimonia, sempre molto sentita, a 81 anni dall’eccidio. Era il 2 febbraio 1945, una mattina gelida, mancavano poco più di due mesi alla Liberazione. Ma i sei non la videro mai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

