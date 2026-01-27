La scuola media Montanelli-Petrarca di Fucecchio è stata temporaneamente chiusa a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La decisione, comunicata dal sindaco, rimarrà in vigore fino al ripristino del sistema. La misura mira a garantire la sicurezza e il benessere degli studenti, limitando eventuali disagi durante un disagio tecnico.

Il provvedimento, spiega il Comune, "si è reso necessario a seguito di un guasto tecnico all'impianto di riscaldamento, che non consente al momento di garantire condizioni adeguate di comfort e sicurezza per studenti e personale scolastico, anche in considerazione delle attuali condizioni climatiche. Il guasto è stato preso in carico dai tecnici competenti e sono in corso le riparazioni". La riapertura della scuola sarà comunicata dal Comune appena "saranno ripristinate le condizioni idonee allo svolgimento dell'attività didattica".

© Firenzepost.it - Fucecchio: scuola media chiusa per riscaldamento guasto. L’ordinanza del sindaco

