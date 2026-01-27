Frosinone Biblioteca comunale Turriziani | sabato inaugurazione e intitolazione Sala Sperduti

Sabato a Frosinone si tiene l’inaugurazione della nuova sala alla Biblioteca “Turriziani”. L’appuntamento è alle 12, quando il sindaco Riccardo Mastrangeli scoprirà l’intitolazione a due figure di rilievo. La cerimonia si svolge nel piano terra e segna un momento importante per la città.

Sabato 31 gennaio, alle ore 12, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sala posta al piano terra della Biblioteca comunale "Turriziani", che sarà intitolata – come voluto dall'Amministrazione comunale e, in particolare, dal Sindaco Riccardo Mastrangeli – a due figure di grande rilievo.

La Biblioteca Comunale Antonino Arcidiaco è stata ufficialmente inaugurata a San Lorenzo, offrendo un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla lettura.

