Fresu suona e racconta Kind of Miles per la lunga Notte del Jazz di Como
L'evento Notte del Jazz di Como propone un'esperienza unica con
Kind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991. Lo spettacolo unisce il racconto di Fresu dedicato a Davis, una delle personalità più eccentriche e.🔗 Leggi su Quicomo.it
La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles
La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles è un progetto che unisce musica e teatro, ispirato all’opera di Miles Davis.
