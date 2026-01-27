Fresu suona e racconta Kind of Miles per la lunga Notte del Jazz di Como

Da quicomo.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento Notte del Jazz di Como propone un'esperienza unica con

Kind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991. Lo spettacolo unisce il racconto di Fresu dedicato a Davis, una delle personalità più eccentriche e.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Kind of Miles

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles è un progetto che unisce musica e teatro, ispirato all’opera di Miles Davis.

Ennio Morricone project in jazz, il live di Benny Amoroso al Miles jazz club

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kind of Miles

Argomenti discussi: Bertè e Maionchi ricordano Ornella Vanoni: Sembrava fortissima, invece era fragile e un po' sola ma ridevamo tanto.

fresu suona e raccontaFresu suona e racconta Kind of Miles per la lunga Notte del Jazz di ComoKind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991. Lo spettac ... quicomo.it

fresu suona e raccontaPaolo Fresu: «Ornella Vanoni voleva che suonassi L’appuntamento al suo funerale, così è nata quella richiesta»Era un desiderio vecchio di anni eppure così importante. Paolo Fresu lo racconta nello speciale Ornella Senza Fine in modo concreto, ostinato e ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.