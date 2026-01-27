Freeski l’atteso annuncio | convocata alle Olimpiadi Flora Tabanelli che recupero verso Cortina

Flora Tabanelli è stata ufficialmente convocata per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo due mesi di incertezza e intenso lavoro. La sua partecipazione rappresenta un risultato importante per l’atleta e per il movimento sportivo italiano, segnando un momento di speranza e determinazione in vista della prestigiosa manifestazione.

Dopo due mesi e mezzo di incertezza, di lavoro duro, di speranze con le dita incrociate, finalmente la 'prognosi' è sciolta: Flora Tabanelli prenderà parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio, con le convocazioni definitive per la rassegna a cinque cerchi stilate dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Tra i convocati per il Freeski, specialità slopestyle e big air, infatti, oltre all'altra azzurra Maria Gasslitter ci sono anche i fratelli Tabanelli: ma se su Miro non c'era alcun dubbio, anche se i risultati in coppa del mondo sin qui non lo hanno soddisfatto appieno, la tensione di tutti gli appassionati era per capire se ci sarebbe stata Flora.

