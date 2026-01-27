In un contesto di energia, il clima influisce significativamente sui costi. Le fonti rinnovabili come eolico e solare, pur essendo sostenibili, mostrano limiti legati alle condizioni atmosferiche, rendendo difficile garantirne una fornitura stabile e a basso costo. È importante comprendere come le variabili climatiche influenzino il mercato energetico e le strategie di approvvigionamento.

Il clima invernale fa il proprio mestiere e mette in difficoltà i sistemi energetici negli Stati Uniti e in Europa, influenzando anche il mercato e i prezzi. Dopo la tempesta Goretti di un paio di settimane fa, che ha provocato un’alta richiesta di energia, da qualche giorno su Canada, Stati Uniti, una parte dell’Asia e sull’Europa nord-orientale insiste una massa d’aria polare gelida che ha fatto abbassare le temperature a livelli glaciali. La domanda di energia, quindi, sia per riscaldamento sia per i processi industriali, è salita moltissimo e con essa sono saliti i prezzi. Cose che normalmente succedono d’inverno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Freddo o caldo cambia tutto: dove ci sono le rinnovabili il prezzo dell’energia cresce

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia nel 2025 ha mostrato notevoli variazioni, influenzando le tariffe per consumatori e imprese.

