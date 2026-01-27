Frasso Telesino approvato l’avviso per la formazione di una Short List di avvocati esterni
Il Comune di Frasso Telesino ha approvato un avviso pubblico per la creazione di una Short List di avvocati esterni, con l’obiettivo di rafforzare il supporto legale dell’ente. Questa iniziativa mira a garantire un’assistenza professionale qualificata, facilitando la selezione di professionisti affidabili e competenti per future collaborazioni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Frasso Telesino compie un passo importante per rafforzare il proprio supporto legale, approvando l’avviso pubblico finalizzato alla formazione di una Short List di avvocati esterni. L’iniziativa nasce dall’esigenza dell’Ente di dotarsi di un elenco di professionisti qualificati ai quali poter affidare incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza nelle diverse tipologie di contenzioso. La Short List sarà suddivisa in sezioni, ciascuna dedicata a un ambito specifico – dal civile al penale, dal lavoro al tributario – così da garantire una scelta mirata in base alla natura delle singole controversie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo per interventi di ripristino e messa in sicurezza della Strada provinciale Frasso Telesino-Dugenta.
