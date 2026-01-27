La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, è un’occasione per ricordare l’Olocausto e riflettere sugli orrori della Shoah. In questa ricorrenza, si condividono frasi, poesie, canzoni e film che aiutano a mantenere viva la memoria e a educare alle future generazioni. Un momento essenziale per non dimenticare e promuovere i valori di rispetto e tolleranza.

Ogni anno, il 27 gennaio, l’Italia e molti altri Paesi del mondo celebrano la Giornata della Memoria. Una data simbolica, scelta per non dimenticare uno dei capitoli più tragici della storia del Novecento. Perché il 27 gennaio è la giornata della memoria. Il 27 gennaio è la data scelta per celebrare il ricordo delle vittime della Shoah. È il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, in Polonia. I soldati sovietici si trovarono davanti uno dei più grandi e terribili orrori della storia: migliaia di prigionieri stremati, cumuli di corpi, camere a gas, forni crematori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Frasi, poesie, canzoni, film per la Giornata della memoria 2026. Per non dimenticare l'orrore della Shoa

Approfondimenti su Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026 è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto.

In occasione del Giorno della Memoria, il Cineteatro Victor di San Vittore ospita “Promemoria”, uno spettacolo che unisce musica e poesia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ricordare per capire – Canzone per bambini | Giornata della Memoria 27 Gennaio

Ultime notizie su Giornata della Memoria

