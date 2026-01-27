La discesa della Streif rappresenta una delle sfide più impegnative nel mondo dello sci alpino. Questa pista, simbolo di prestigio e tradizione, richiede tecnica, coraggio e preparazione accurata. Le competizioni sulla Streif sono considerate una delle massime espressioni della disciplina, determinando la differenza tra successo e fallimento. Conoscere i segreti di questa pista è fondamentale per chi aspira a lasciare il segno nella storia dello sci.

La Streif non perdona e non regala nulla. E’ la discesa più prestigiosa e temuta della Coppa del Mondo di sci, la pista dove chi vince entra nella leggenda. E questa volta, a Kitzbuhel, la leggenda parla italiano. Giovanni Franzoni ha vinto con un’autentica opera d’arte, qualche sbavatura nella parte alta, poi una seconda metà da manuale, linee pulite, velocità altissima e traiettorie disegnate. Il cronometro si ferma su 1’52’’31 e nessuno riesce più ad avvicinarlo, ad eccezione di Marco Odermatt che deve arrendersi per 7 centesimi, disperato al traguardo. Sul podio sale anche il francese Maxence Muzaton, che col pettorale 29 fa tremare tutti e chiude terzo a 39 centesimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franzoni si è preso la scena. Il segreto della preparazione

