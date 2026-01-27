Frane e maltempo a Niscemi evacuate 1500 persone | situazione critica disposta la zona rossa

La Protezione Civile è intervenuta a Niscemi a causa di frane e maltempo, evacuando circa 1.500 persone. La situazione rimane critica, con l’istituzione della zona rossa e l’attivazione delle misure di emergenza nelle aree colpite, tra Sicilia, Calabria e Sardegna. Continueranno le attività di monitoraggio e assistenza per garantire la sicurezza della popolazione.

La Protezione Civile ha intensificato le operazioni di monitoraggio e assistenza a seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia negli ultimi giorni. L’intervento si concentra in particolare sul Comune di Niscemi, in Sicilia, dove due frane di grandi dimensioni hanno causato danni ingenti, costringendo all’evacuazione di circa 1.500 persone. L’allerta riguarda anche le regioni di Calabria e Sardegna, per le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità locali e nazionali sono impegnate nella gestione dell’emergenza, nel controllo del territorio e nell’assistenza alla popolazione colpita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

