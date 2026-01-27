La recente decisione dell’Assemblea nazionale francese vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Questa misura mira a tutelare i giovani dai rischi online, regolamentando l’accesso e l’utilizzo di piattaforme social. La normativa rappresenta un passo importante nel contesto della tutela dei minori e delle responsabilità delle piattaforme digitali in Francia.

Parigi, 27 gen. (AdnkronosDpa) - L'Assemblea nazionale francese ha votato a favore del divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni. I legislatori hanno adottato nella tarda serata di ieri un disegno di legge - che dovrà ancora essere approvato dal Senato - in base al quale l'accesso a un servizio di social network fornito da una piattaforma online verrà vietato a chi non ha raggiunto l'età stabilita. La formulazione adottata dalla camera bassa non specifica quali piattaforme sarebbero coperte dal divieto. Tuttavia, chiarisce che le "enciclopedie online" e gli "annuari educativi o scientifici" sono esenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia, social vietati a under 15: Camera approva

La Francia ha approvato un disegno di legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni, con l'obiettivo di tutelare la salute dei giovani.

L'Assemblea nazionale francese sta valutando un disegno di legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni e l'utilizzo dei cellulari nelle scuole superiori.

