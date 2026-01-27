In occasione del giorno della memoria, i comuni del comprensorio ceramico reggiano promuovono iniziative per ricordare figure storiche come Francesco Grasselli, che rifiutò di collaborare con la Rsi di Mussolini. Queste iniziative contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di eventi e persone che hanno segnato la nostra storia, favorendo una riflessione collettiva sull’importanza della memoria storica e dei valori democratici.

Sono molte le iniziative oggi per il giorno della memoria nei comuni del comprensorio ceramico reggiano. · A Scandiano la città vivrà due momenti distinti e complementari. Alle 10.30, al cimitero ebraico, si terrà la cerimonia commemorativa ufficiale. La mattinata sarà arricchita da interventi musicali della scuola di musica di Arceto Musar e contributi delle scuole. In serata, alle 21, al cinema teatro Boiardo proiezione del film ‘Aquile randagie’ che racconta la storia di un gruppo di scout che, durante il fascismo, scelse di opporsi al regime mantenendo viva un’esperienza educativa fondata su libertà, responsabilità e solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesco Grasselli, che rifiutò di lavorare per la Rsi di Mussolini

Francesco Grasselli, nato a Montericco di Albinea nel 1910, è ricordato come un esempio di integrità e resistenza.

