Franca Falcucci - La prima donna ministro dell' Istruzione Aprì le scuole ai disabili
Franca Falcucci è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro dell’Istruzione in Italia. Nel 1986, si distinse per aver aperto le scuole ai disabili, contribuendo a promuovere un’educazione più inclusiva. La sua figura rimane un esempio di impegno e innovazione nel settore dell’istruzione pubblica.
Corre l'anno 1986 e il programma più visto dagli italiani in tv il sabato sera è Fantastico 7, condotto da Pippo Baudo. Nello show impazzano le spassose scorribande del trio comico composto da Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Anna Marchesini. Tra i bersagli preferiti c'è il ministro Franca Falcucci. Viene letteralmente massacrata dalla Marchesini, che buttandola sull'ironia usa tutto quello che, dopo qualche anno, diverrà l'armamentario tipico dell'antipolitica: il ministro è vecchio, noioso, logorroico e, per finire, si addormenta mentre parla. Peggio di così non si può. Ovviamente è solo satira ma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Franca Falcucci
