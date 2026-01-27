Franca Falcucci è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro dell’Istruzione in Italia. Nel 1986, si distinse per aver aperto le scuole ai disabili, contribuendo a promuovere un’educazione più inclusiva. La sua figura rimane un esempio di impegno e innovazione nel settore dell’istruzione pubblica.

Corre l'anno 1986 e il programma più visto dagli italiani in tv il sabato sera è Fantastico 7, condotto da Pippo Baudo. Nello show impazzano le spassose scorribande del trio comico composto da Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Anna Marchesini. Tra i bersagli preferiti c'è il ministro Franca Falcucci. Viene letteralmente massacrata dalla Marchesini, che buttandola sull'ironia usa tutto quello che, dopo qualche anno, diverrà l'armamentario tipico dell'antipolitica: il ministro è vecchio, noioso, logorroico e, per finire, si addormenta mentre parla. Peggio di così non si può. Ovviamente è solo satira ma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Franca Falcucci - La prima donna ministro dell'Istruzione. Aprì le scuole ai disabili

Approfondimenti su Franca Falcucci