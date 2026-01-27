La deputata Alice Buonguerrieri ha incontrato il sindaco Fabiano Tonielli per discutere delle criticità dell’Appennino romagnolo, duramente colpito dagli eventi alluvionali recenti. L’incontro ha rappresentato un’occasione per affrontare le problematiche del territorio e valutare interventi concreti per il suo sviluppo e la ricostruzione.

L’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, per un approfondito confronto sulle principali criticità che interessano il territorio comunale e, più in generale, l’ Appennino romagnolo, duramente colpito dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e del novembre 2024. Lo comunica il Comune di Casteldelci (RN) confinante con quello di Verghereto, e in particolare col territorio di Balze e Capanne, che poi aggiunge: "Nel corso dell’incontro è stato posto particolare rilievo sul concreto impegno del Governo e della Struttura commissariale alla ricostruzione, che stanno accompagnando gli enti locali nella delicata fase di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture strategiche, attraverso risorse dedicate, supporto tecnico e una costante interlocuzione istituzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frana sulla Senatellese. Buonguerrieri in campo

Approfondimenti su Senatellese

Una frana sulla provinciale 130 Senatellese, che collega Capanne e Balze tra Verghereto e Casteldelci, rappresenta un problema urgente per la viabilità locale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Senatellese

Argomenti discussi: Frana sulla Senatellese. Buonguerrieri in campo; Frana Senatellese. Il sindaco di Casteldelci incontra l'on. Buonguerrieri.

Strada Senatellese a rischio per frana, Casteldelci sollecita il GovernoAlice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, per un approfondito confronto sulle principali criticità che interessano il territorio co ... altarimini.it

Frana senatellese. Il sindaco di Casteldelci incontra l'on. BuonguerrieriGrande attenzione al dissesto idrogeologico e, in particolare, alla situazione della Strada Senatellese nell'incontro che ha visto il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli e l'onorevole Alice Buong ... msn.com