La frana di Niscemi ha causato evacuazioni e danni significativi. Elly Schlein ha sottolineato che i 100 milioni di euro stanziati dal governo sono insufficienti e ha proposto di destinare un miliardo del progetto del Ponte per affrontare l'emergenza. La situazione richiede interventi tempestivi e risorse adeguate per garantire la sicurezza della popolazione e la ricostruzione delle aree colpite.

Elly Schlein si è recata a Niscemi per un sopralluogo, dove oltre 1.500 persone sono state evacuate a seguito di una frana che ha reso inagibili decine di immobili. “Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va a tutti i territori colpiti in questi ultimi giorni dal ciclone Harry: i siciliani, i calabresi, i sardi – ha dichiarato la segretaria Pd ai cronisti – Ci sono 2 miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni che è stata stanziata. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori. Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato 1 miliardo che era stato messo sul progetto del Ponte ma che non potrà essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei conti e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana Niscemi, Schlein: "I 100 mln stanziati dal Governo sono insufficienti, si usi 1 mdl del progetto del Ponte"

Approfondimenti su Niscemi

Il Governo ha stanziato 100 milioni di euro per le regioni colpite dal ciclone Harry.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi

Argomenti discussi: Frana di Niscemi, Schlein Vicini alla comunità, il Pd farà la sua parte; Emergenza in Sicilia, opposizioni e ambientalisti contro il governo. Bonelli: Niscemi frana e loro pensano al Ponte; Il Sud è in ginocchio, dal governo solo briciole; Frana a Niscemi: perché l’altopiano sta cedendo?.

Frana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte MessinaNiscemi, 27 gen. (askanews) - Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono insufficienti i 100 milioni stanziati, il Pd chiede di dirottare un miliardo dai soldi per il ponte di Mes ... quotidiano.net

Frana Niscemi, Schlein: I 100 mln stanziati dal Governo sono insufficienti, si usi 1 mdl del progetto del Ponte(LaPresse) Elly Schlein si è recata a Niscemi per un sopralluogo, dove oltre 1.500 persone sono state evacuate a seguito di una frana che ha ... stream24.ilsole24ore.com

+++ PRIMO AIUTO PER LE FAMIGLIE COLPITE DALLA DEVASTANTE FRANA DI NISCEMI +++ https://qds.it/disastro-niscemi-ecco-la-prima-misura-900-euro-al-mese-alle-famiglie-colpite-dalla-frana/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a #Niscemi per la grande frana #27gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Musumeci #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com