La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di oltre 1.500 persone e alla messa in sicurezza di numerosi immobili. La situazione appare sempre più critica, con rischi di ulteriori crolli sull’intera collina. Le autorità monitorano attentamente l’area per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza della popolazione.

Sempre più critica la situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta in Sicilia, dove oltre 1.500 persone sono state evacuate a seguito di una frana che ha reso inagibili decine di immobili. Questa mattina, martedì, il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano ha effettuato un sopralluogo aereo sulle zone della frana insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani. “ L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela”, ha sentenziato Ciciliano, appena arrivato al centro operativo comunale. La frana ha imposto la creazione di una ‘zona rossa’ a cui è vietato avvicinarsi, che arriva a 150 metri dall’inizio della “nicchia di distacco”, cioè dalla zona asfaltata non crollata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana Niscemi, Ciciliano: “L’intera collina sta crollando”

Approfondimenti su Frana Niscemi

La recente allerta di protezione civile evidenzia il rischio di crolli sulla collina di Niscemi, interessata dal maltempo.

In seguito alle intense piogge, la protezione civile segnala il rischio di crolli sulla collina di Niscemi.

Ultime notizie su Frana Niscemi

