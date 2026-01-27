frana di casamicciola indagati amministratori e funzionari

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcuni amministratori e funzionari in relazione alla frana di Casamicciola del novembre 2022, che causò 12 vittime e danni estesi sul territorio. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità e a comprendere le cause dell’evento naturale che ha investito l’isola di Ischia.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone nell’ambito del supplemento d’indagine per la frana di Casamicciola che, il 26 novembre del 2022, provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree del comune isolano. A fine giugno i pm avevano chiesto l’archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti per disastro e omicidio colposo sostenendo l’impossibilità di individuare responsabilità penali dirette. Richiesta alla quale si erano opposti, tra gli altri, i familiari delle vittime ed il comune di Casamicciola. Il gip Nicola Marrone aveva rigettato la richiesta dei Pm Mario Canale e Stella Castaldo e disposto l’imputazione coatta di amministratori e funzionari comunali che si erano succeduti in carica dal 2012 al 2022. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

