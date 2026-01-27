Frana di Casamicciola con 12 vittime indagati amministratori e funzionari

La frana di Casamicciola del novembre 2022 ha causato 12 vittime e ingenti danni. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine coinvolgendo amministratori e funzionari, per accertare eventuali responsabilità nella gestione e prevenzione del disastro. Questa vicenda evidenzia l'importanza di un’adeguata pianificazione e interventi tempestivi per tutelare la sicurezza delle comunità a rischio.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone nell'ambito del supplemento d'indagine per la frana di Casamicciola che, il 26 novembre del 2022, provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree del comune. A fine giugno i pm avevano chiesto l'archiviazione del. Frana di Casamicciola, indagati amministratori e funzionari La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcuni amministratori e funzionari in relazione alla frana di Casamicciola del novembre 2022, che causò 12 vittime e danni estesi sul territorio. Frana di Casamicciola, respinta l'archiviazione. Il sindaco: "Rispetto per le 12 vittime"

