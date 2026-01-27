Frana di Casamicciola a Ischia indagati politici e tecnici Nel 2022 ci furono 12 morti

La frana di Casamicciola a Ischia, avvenuta nel 2022, ha causato 12 vittime e ingenti danni. Attualmente, l'indagine coinvolge politici e tecnici, evidenziando la complessità delle responsabilità e delle procedure di prevenzione. La questione rimane aperta, evidenziando l'importanza di approfondire le cause e le misure adottate per evitare future tragedie sull'isola.

Non è finita la vicenda giudiziaria sulla tragedia che nel novembre 2022 provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree dell'isola di Ischia. Frana di Casamicciola con 12 vittime, indagati amministratori e funzionari La frana di Casamicciola del novembre 2022 ha causato 12 vittime e ingenti danni. Frana di Casamicciola, indagati amministratori e funzionari La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcuni amministratori e funzionari in relazione alla frana di Casamicciola del novembre 2022, che causò 12 vittime e danni estesi sul territorio.

