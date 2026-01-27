Frana Arenzano ok del consiglio regionale alla richiesta di sospensione dei pedaggi

Il consiglio regionale ha approvato la richiesta di sospensione dei pedaggi autostradali tra Arenzano e Pra' a seguito della frana che ha interessato la zona. Questa misura mira a offrire un sollievo alle persone e alle attività locali, riducendo i disagi causati dall’evento naturale. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per supportare la comunità nel recupero e nella gestione dell’emergenza.

Anche il consiglio regionale si attiva sul tema della frana di Arenzano per chiedere l'esenzione del pedaggio autostradale tra il comune rivierasco e Pra'.Nella seduta di oggi, martedì 27 gennaio, l'aula ha approvato all'unanimità un ordine del giorno firmato dal Pd con la richiesta di esenzione.

