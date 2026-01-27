Frana Arenzano ok del consiglio regionale alla richiesta di sospensione dei pedaggi

Da genovatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio regionale ha approvato la richiesta di sospensione dei pedaggi autostradali tra Arenzano e Pra' a seguito della frana che ha interessato la zona. Questa misura mira a offrire un sollievo alle persone e alle attività locali, riducendo i disagi causati dall’evento naturale. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per supportare la comunità nel recupero e nella gestione dell’emergenza.

Anche il consiglio regionale si attiva sul tema della frana di Arenzano per chiedere l'esenzione del pedaggio autostradale tra il comune rivierasco e Pra'.Nella seduta di oggi, martedì 27 gennaio, l'aula ha approvato all'unanimità un ordine del giorno firmato dal Pd con la richiesta di esenzione.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Frana Arenzano

Consiglio regionale, centrodestra all’attacco: “Sospensione irrituale dei lavori, maggioranza lacerata”

Il consiglio regionale si trova al centro di tensioni politiche, con il centrodestra che denuncia una sospensione dei lavori considerata irrituale e una maggioranza di centrosinistra visibilmente divisa.

Consiglio regionale, dopo una breve sospensione presentate le linee programmatiche

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frana Arenzano

Argomenti discussi: FOTO - Arenzano, grossa frana in località Pizzo. Aurelia bloccata, Ponente di nuovo tagliato in due; Le operazioni sulla frana di Arenzano; Tempi lunghi per la riapertura dell'Aurelia | Il fatto del giorno; Frana ad Arenzano, notte di lavori: traffico deviato in A10.

frana arenzano ok delFrana Arenzano, via Aurelia chiusa almeno fino al 6 febbraioLo stabilisce un'ordinanza di Anas, nel frattempo in mattinata il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno per chiedere la gratuità dell'autostrada (unico percorso disponibile per i mezzi ... genovatoday.it

frana arenzano ok delRegione, un Ordine del giorno sulla frana di Arenzano per chiedere il pedaggio autostradale gratuito tra Arenzano e Genova PraÈ stato votato all’unanimità dal Consiglio regionale l’Ordine del giorno sulla frana che ha colpito Arenzano, località Pizzo, il 25 gennaio. lavocedigenova.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.