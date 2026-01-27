Frana a Niscemi vertice operativo al Comune | Schifani assicura soluzioni abitative per tutte le famiglie

La Regione Siciliana si impegna a garantire soluzioni abitative alle famiglie colpite dalla frana a Niscemi. Un intervento volto ad affrontare l’emergenza sociale e abitativa, assicurando un riparo stabile per chi ha perso la propria casa. Il Comune di Niscemi e le autorità regionali collaborano per trovare rapidamente le migliori soluzioni.

L'impegno della Regione per l'emergenza sociale e abitativa. La frana che ha colpito Niscemi ha aperto una grave emergenza sociale, che la Regione Siciliana intende affrontare garantendo una sistemazione abitativa a tutte le famiglie che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni. L'obiettivo dichiarato è quello di restituire prospettive e sicurezza a una comunità profondamente segnata dagli eventi recenti. Nel corso dell'incontro operativo tenutosi al Comune, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commissario per l'emergenza legata al ciclone Harry, ha sottolineato come la situazione sia in continua evoluzione e richieda risposte rapide e coordinate.

