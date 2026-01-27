Frana a Niscemi Protezione civile | L' intera collina sta scendendo verso la piana di Gela fino a 900 euro al mese per gli sfollati - VIDEO

La frana a Niscemi sta peggiorando a causa delle forti piogge, con l’intera collina in movimento verso la piana di Gela. La Protezione civile monitora la situazione e interviene per tutelare le persone coinvolte. Sono stati adottati misure di sostegno, tra cui un’assegnazione fino a 900 euro al mese per gli sfollati, in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Peggiora la situazione relativa alla frana a Niscemi provocata dal maltempo Nuovi aggiornamenti direttamente dalla Protezione civile sulla frana a Niscemi. Fabio Ciciliano ha fatto il punto della situazione dopo un sopralluogo, sostenendo che "l'intera collina sta scendendo verso la piana di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

