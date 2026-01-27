Frana a Niscemi Protezione civile | L' intera collina sta scendendo verso la piana di Gela fino a 900 euro al mese per gli sfollati - VIDEO

La frana a Niscemi sta peggiorando a causa delle forti piogge, con l’intera collina in movimento verso la piana di Gela. La Protezione civile monitora la situazione e interviene per tutelare le persone coinvolte. Sono stati adottati misure di sostegno, tra cui un’assegnazione fino a 900 euro al mese per gli sfollati, in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Peggiora la situazione relativa alla frana a Niscemi provocata dal maltempo Nuovi aggiornamenti direttamente dalla Protezione civile sulla frana a Niscemi. Fabio Ciciliano ha fatto il punto della situazione dopo un sopralluogo, sostenendo che "l'intera collina sta scendendo verso la piana di Gela". La frana di Niscemi continua a muoversi, con l'intera collina che si sposta verso la piana di Gela. «A Niscemi l'intera collina sta franando»: l'allarme della Protezione Civile. Gli sfollati sono 1.500, fondi fino a 900 euro a famiglia. Frana a Niscemi, la Protezione civile: Tutte le case nel raggio di 50-70 metri andranno giù. È inevitabile. Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. Evacuate 500 persone per una frana a Niscemi. La frana di Niscemi continua a muoversi. Il capo della Protezione civile: Chi ha casa lì non rientrerà più. La frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile. Ciclone Harry, emergenza frana a Niscemi: 1500 sfollati. Schlein: Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto. Schlein: Chiediamo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità perchè è una situazione delicata, la frana è attiva. Frana di Niscemi, Schlein: "Dirottiamo i soldi del ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempo".

