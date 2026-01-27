FOTOREPORTAGE ESCLUSIVO – Giornata della Memoria la ricostruzione storica per non dimenticare

In occasione della Giornata della Memoria, si ricorda il 27 gennaio 1945, momento cruciale che ha portato alla luce l’orrore nascosto dal nazismo. Attraverso immagini e testimonianze, questo reportage intende preservare la memoria di quegli eventi, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza storica. Un’occasione per riflettere sull’importanza di non dimenticare il passato.

Fotoreportage esclusivo di Arturo Favella Articolo di Arturo Favella Il 27 Gennaio del 1945, si rese evidente al mondo l'orrore che era stato nascosto dal nazismo. L'Armata Rossa – l'esercito dell'Unione Sovietica – avanzando da est, diretto verso i centri strategici della Germania, come Berlino, man mano liberando i territori occupati, inclusi i campi di sterminio, si ritrovò davanti ad uno scenario apocalittico. Ad Oswiecim cittadina a 30 km da Katowice – in Polonia – sorgeva il più spaventoso campo di Concentramento creato dai nazisti: "Auswtitz-Birkenau". Dal 1943 al 1945 – anno della liberazione dei deportati – furono, torturate, schiavizzate e uccise, circa 6 milioni di persone.

