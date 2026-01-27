Fosso ora pensa al Sora Scontro fondamentale

Questo testo analizza un momento difficile per il Fossombrone, che ha subito una pesante sconfitta in trasferta contro il Sora. La partita ha interrotto una serie positiva di risultati e rappresenta un punto di riflessione per la squadra. Un'analisi obiettiva degli eventi e delle prospettive future è fondamentale per comprendere le conseguenze di questo scontro.

Un ritorno amaro da Giulianova per il Fossombrone, che allo stadio "Fadini" ha incassato un 3-0 pesante, interrompendo una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi. Una sconfitta netta, maturata al termine di una gara nella quale i biancazzurri non sono mai riusciti a imporre il proprio ritmo, lasciando campo e iniziativa a un Giulianova apparso superiore per intensità, qualità e concretezza. Il Fossombrone, presentatosi in Abruzzo con una formazione rimaneggiata a causa delle numerose assenze, ha faticato a reagire una volta andato sotto nel corso del primo tempo e non è riuscito a rendersi pericoloso con continuità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

