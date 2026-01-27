Forlì una panchina così rovina tutto Da corsa solo quando produce punti

In questo articolo si analizza la prestazione di Forlì, evidenziando le difficoltà legate alla panchina e il suo impatto sui risultati della squadra. Verranno approfonditi i fattori che contribuiscono a questa problematica e le possibili soluzioni per migliorare le performance future.

Forlì inciampa a Milano e lo fa tornando a pagare, ancora una volta, un conto che tende a ripresentarsi con una certa regolarità, vale a dire lo scarso apporto della panchina. Poche ore dopo uno dei migliori contributi stagionali, mercoledì scorso contro Torino. I numeri alla sirena spiegano alla perfezione il quadro. I quattro elementi in uscita dalla panchina hanno apportato alla causa appena 10 punti sugli 81 di squadra. Un ottavo di quelli mandati a bersaglio, nonostante il loro utilizzo (46’ in tutto) rappresenti poco meno di un quarto del minutaggio complessivo a disposizione: un ‘cortocircuito’ piuttosto evidente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

