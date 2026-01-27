In un momento di difficoltà, il club invita tifosi e staff a collaborare per superare la crisi. Matteo Mariani sottolinea l’importanza dell’unità e della speranza, ispirandosi a un messaggio di Paulo Coelho. La squadra cerca di ritrovare fiducia e migliorare i risultati, consapevole che il sostegno della comunità può fare la differenza.

Mutuando da Paulo Coelho, "l’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole". È aggrappandosi a questa speranza che Matteo Mariani, direttore generale di un Forlì uscito con le pive nel sacco anche da Gubbio (2-0) – solo 5 punti nelle ultime 11, con 8 ko – serra i ranghi, chiedendo unità e aiuto anche da parte dei tifosi per uscire dal tunnel della crisi. "È un momento difficile, lo dicono i risultati, dal quale si esce in un solo modo: con tutte le componenti che remano nella stessa direzione – scandisce il dg –: allenatore, giocatori, dirigenza, tifoseria.". E aggiunge: "Le difficoltà erano preventivabili, ma vanno contestualizzate e devono stimolarci a raddoppiare le energie per uscire dal periodo negativo che stiamo vivendo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, fiducia in Miramari: "Difficoltà? Ne usciremo insieme"

Approfondimenti su Forlì

In vista delle sfide imminenti, Gilardino rafforza il gruppo e ringrazia i tifosi per il sostegno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Forlì

Argomenti discussi: Forlì, il direttore generale Mariani fa quadrato: Da questo momento si esce solo tutti insieme; Forlì, Selvini suona la carica: Testa bassa e lavorare!; Forlì, fiducia in Miramari: Difficoltà? Ne usciremo insieme; Il Forlì può consolarsi con Ilari: Esordio duro, guardiamo avanti.

Forlì, fiducia in Miramari: Difficoltà? Ne usciremo insiemeMutuando da Paulo Coelho, l’ora più buia è quella che precede il sorgere del sole. È aggrappandosi a questa speranza che Matteo Mariani, direttore generale di un Forlì uscito con le pive nel sacco a ... sport.quotidiano.net

Forlì in crisi, Miramari dopo Gubbio mastica amaro: Rimbocchiamoci le manichePoche parole per il mister dei galletti che deluso sottolinea come il suo Forlì debba assolutamente invertire la rotta: È necessario tornare a fare punti ... forlitoday.it

Urania Basket. . Al termine della vittoria con Forlì , lasciamo la parola a Coach Cardani - facebook.com facebook