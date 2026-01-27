La discussione sulla candidatura di Cesena come capitale nel 2028 ha suscitato opinioni contrastanti. Bignami mette in guardia dal rischio di penalizzare Forlì, sottolineando il legame personale e affettivo con la città. In un contesto di scelte strategiche, è importante valutare con attenzione le implicazioni di ogni decisione, considerando anche i sentimenti e le radici locali.

Forlì, 27 gennaio 2026 – “Provo affetto per Forlì, mi sento mezzo forlivese visto che è la città di mia mamma. E tifo perché diventi capitale della cultura. Naturalmente si tifa dagli spalti, non in campo. Lo dico per me, visto che sono capogruppo alla Camera: non ho rapporti con la giuria. Ma anche per altri”. Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, commenta la corsa a capitale che è entrata nel vivo proprio una settimana fa, quando la giuria del Ministero della Cultura ha scelto il dossier di casa nostra tra i dieci finalisti. Tra un mese ci sarà l’audizione (sarà il presidente del comitato scientifico Gianfranco Brunelli a presentare il progetto) e a fine marzo il verdetto finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì capitale 2028, Bignami: “Perché insistere su Cesena candidata? Rischia di penalizzarvi”

Forlì e Cesena sono entrambe tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale della Cultura 2028.

Ancona si prepara a concorrere come capitale italiana della cultura 2028, sfidando la coppia Forlì-Cesena.

