Forlì capitale 2028 Bignami | Perché insistere su Cesena candidata? Rischia di penalizzarvi
La discussione sulla candidatura di Cesena come capitale nel 2028 ha suscitato opinioni contrastanti. Bignami mette in guardia dal rischio di penalizzare Forlì, sottolineando il legame personale e affettivo con la città. In un contesto di scelte strategiche, è importante valutare con attenzione le implicazioni di ogni decisione, considerando anche i sentimenti e le radici locali.
Forlì, 27 gennaio 2026 – “Provo affetto per Forlì, mi sento mezzo forlivese visto che è la città di mia mamma. E tifo perché diventi capitale della cultura. Naturalmente si tifa dagli spalti, non in campo. Lo dico per me, visto che sono capogruppo alla Camera: non ho rapporti con la giuria. Ma anche per altri”. Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, commenta la corsa a capitale che è entrata nel vivo proprio una settimana fa, quando la giuria del Ministero della Cultura ha scelto il dossier di casa nostra tra i dieci finalisti. Tra un mese ci sarà l’audizione (sarà il presidente del comitato scientifico Gianfranco Brunelli a presentare il progetto) e a fine marzo il verdetto finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
