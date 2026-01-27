Forbidden Fruit chi Nedir | l’uomo misterioso con cui parla Sahika e cosa vuole

Dietro il ritorno di Sahika in Forbidden Fruit a Istanbul c’è Nadir, un uomo misterioso. La vediamo, nelle nuove puntate della serie TV turca, parlare al telefono di nascosto con lui. Interpretato da Hakan Karahan, attore che interpreta anche Nezir ne La forza di una donna, questo personaggio è un nemico di Halit. Quest’ultimo non immagina minimamente che la sorella di Kaya sta portando avanti un losco piano per distruggerlo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni turche. Forbidden Fruit, chi è Nadir: con chi sta collaborando Sahika. Scopri come risparmiare: offerte internet mobile 5€. Ti aiutiamo noi GRATIS. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Forbidden Fruit introduce Sahika, un nuovo personaggio che influenza significativamente le vicende di Ender e Yildiz.

