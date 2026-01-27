Fontelucente sta affrontando interventi di consolidamento per contrastare il rischio frane, con investimenti superiori a 200mila euro. Questi lavori urgenti rappresentano un passo importante per la sicurezza del territorio e sono seguiti da ulteriori approfondimenti volti a prevedere gli scenari futuri. La pianificazione e l’azione tempestiva sono fondamentali per la tutela della comunità e dell’ambiente locale.

Lavori urgenti e interventi di consolidamento, già fatti, per oltre 200mila euro. E a breve arriveranno una nuova serie di approfondimenti per cercare di prevedere i possibili scenari futuri a Fontelucente. Con l’avvenuta riapertura al traffico della via Faentina, non si ferma l’impegno della Città Metropolitana nel monitoraggio della parete rocciosa dalla quale, lo scorso 6 gennaio, è crollato un masso enorme. Lo stanziamento ha permesso il placcaggio di cinque punti potenzialmente instabili con chiodature e funi in acciaio. Inoltre è stata realizzata una barriera in geoblocchi a protezione della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fontelucente, maxi investimenti anti frana

Approfondimenti su Fontelucente Investimenti

Nel 2024, l’amministrazione comunale si concentrerà sulla riqualificazione del Palazzaccio, l’edificio situato sulla Circonvallazione.

Il Piano FVG Strade prevede un investimento di oltre 210 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, con un focus sulla Pontebbana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fontelucente Investimenti

Argomenti discussi: Fontelucente, maxi investimenti anti frana.

Fontelucente, maxi investimenti anti franaLavori urgenti e interventi di consolidamento, già fatti, per oltre 200mila euro. E a breve arriveranno una nuova serie di approfondimenti per cercare di prevedere i possibili scenari futuri a Fontelu ... lanazione.it