Fontelucente maxi investimenti anti frana
Fontelucente sta affrontando interventi di consolidamento per contrastare il rischio frane, con investimenti superiori a 200mila euro. Questi lavori urgenti rappresentano un passo importante per la sicurezza del territorio e sono seguiti da ulteriori approfondimenti volti a prevedere gli scenari futuri. La pianificazione e l’azione tempestiva sono fondamentali per la tutela della comunità e dell’ambiente locale.
Lavori urgenti e interventi di consolidamento, già fatti, per oltre 200mila euro. E a breve arriveranno una nuova serie di approfondimenti per cercare di prevedere i possibili scenari futuri a Fontelucente. Con l’avvenuta riapertura al traffico della via Faentina, non si ferma l’impegno della Città Metropolitana nel monitoraggio della parete rocciosa dalla quale, lo scorso 6 gennaio, è crollato un masso enorme. Lo stanziamento ha permesso il placcaggio di cinque punti potenzialmente instabili con chiodature e funi in acciaio. Inoltre è stata realizzata una barriera in geoblocchi a protezione della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Manovra, maxi investimenti sul Palazzaccio
Nel 2024, l’amministrazione comunale si concentrerà sulla riqualificazione del Palazzaccio, l’edificio situato sulla Circonvallazione.
Pontebbana al centro del piano Fvg Strade: maxi investimenti sulla statale 13
Il Piano FVG Strade prevede un investimento di oltre 210 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, con un focus sulla Pontebbana.
