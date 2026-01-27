Fondi si finge medico e adesca minori | arrestato
Un uomo residente a Fondi è stato arrestato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e reati di natura pedopornografica. L’indagine ha portato alla scoperta di comportamenti illeciti che hanno coinvolto minori, evidenziando l’importanza di vigilare sulla tutela dei più giovani e sulla legalità nel settore sanitario.
Fondi, 27 gennaio 2026 – Un uomo residente a Fondi è stato arrestato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e reati di natura pedopornografica. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dal comando provinciale della Guardia di finanza di Latina, su ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura capitolina. Le indagini, di polizia giudiziaria, sono state condotte dai militari della compagnia di Fondi, su delega della Procura della Repubblica di Roma. Le vittime sono tutte minorenni e di sesso maschile, residenti nella provincia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
