Fondi si finge medico e adesca minori | arrestato

Un uomo residente a Fondi è stato arrestato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e reati di natura pedopornografica. L’indagine ha portato alla scoperta di comportamenti illeciti che hanno coinvolto minori, evidenziando l’importanza di vigilare sulla tutela dei più giovani e sulla legalità nel settore sanitario.

