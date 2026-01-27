Folgore quarto successo Don Bosco Livorno va ko

La partita tra Folgore Fucecchio e Don Bosco Livorno si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha prevalso con un punteggio di 79-60. Questo risultato segna il quarto successo consecutivo per Folgore, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco, mantenendo un ritmo costante e una buona organizzazione in campo.

Folgore Fucecchio 79 Don Bosco Livorno 60 FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Bonicoli 2, Mbaye 7, Guerriero 2, Galligani 5, Orsini Si. 17, Gazzarrini 1, Carlotti 13; Orsini St. 19, Menichetti 13, Orsucci. All.: Gorgeri. DON BOSCO LIVORNO: Bresinski 1, Dadomo 6, Lemmi 3, Marinari 10, Deliallisi 3, Susini, Casini, Artioli 15, Preziuso 5, Pacitto 10, Tognoni 2, Regoli 5. All.: Di Manno. Arbitri: Natucci di Lucca e Putaggio di Firenze. Parziali: 17-17; 41-35; 54-54. FUCECCHIO – In un colpo solo la Folgore Boldrini Sellerie batte Don Bosco Livorno, ribaltando anche la differenza canestri degli scontri diretti, e centra la quarta vittoria consecutiva.

