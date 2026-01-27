fly emotion per il volo fatale in 5 rischiano il processo

In seguito all’incidente durante un’esperienza di volo con Fly Emotion, la Procura di Sondrio ha richiesto il rinvio a giudizio di cinque persone. La famiglia di Ghizlane Moutahir, deceduta nel maggio 2024, attende ancora risarcimenti. Questa vicenda evidenzia le responsabilità e i rischi legati alle attività di volo emozionale, sottolineando l’importanza di normative chiare e di un’adeguata tutela per le vittime.

Bema (Sondrio) – Mentre fratelli, sorelle e nipoti di Ghizlane Moutahir, la quarantunenne di origini marocchine morta il 5 maggio 2024 in seguito a una caduta di 30 metri durante l’esperienza “in volo” di Fly Emotion ancora non hanno ottenuto alcun risarcimento, la Procura di Sondrio ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per cinque persone. Si tratta del ceo di Fly Emotion Matteo Sanguineti; il responsabile dell’attrazione e dei lavoratori lì impegnati Silvio Greco e tre giovanissimi dipendenti: Anna Colturi e Mattia Faldarini, entrambi presenti con compiti di ‘imbragatura’ del gruppo di cui faceva parte la povera donna e Nassiba Kafi, che quel giorno aveva il compito di dare il via al “volo” dalla stazione chiamata Partenza 1 Albaredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Donna precipita dall'aerofune Fly Emotion e muore in Valtellina, il tragico incidente a BemaTragedia in Valtellina. Una donna di 41 anni è morta dopo essere caduta da un’aerofune dell’impianto sportivo Fly Emotion a Bema, in provincia di Sondrio. Ancora da chiarire le cause e l’esatta ... virgilio.it

Fly Emotion, cos’è e come funziona l’impianto tra Albaredo e BemaAlbaredo per San Marco (Sondrio) – Un volo ad alta velocità appesi a un cavo d’acciaio lungo 1,3 chilometri, assicurati da un’imbragatura, attraversando la Valle del Bitto. È questa Fly Emotion, la ... ilgiorno.it

